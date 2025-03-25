Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, kalplerimizin arınmasına, dualarımızın kabul olmasına, iyilikte buluşmamıza, ülkemizde ve dünyada barışın, adaletin ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olsun."

Öztürkler, manevi huzurun doruk noktasına ulaştığı bu gecenin, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, tüm halkın ve İslam âleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.