Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Karadeniz halkının, müziğinin, horonlarının ve lezzetli yemeklerinin Kıbrıs'ta bir kültür olarak bulunmasının değerli olduğunu söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kupası’nın 50. yılı dolayısıyla adamıza Trabzon’dan gelen Trabzon Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ile Hacı Osman Hökelekli ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten oluşan heyeti kabul etti.

-Genç

Meclisten verilen bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasının önemine vurgu yaparak, "Ecdadımızın bize bıraktığı milli davayı aynı kararlılıkla yürütüyoruz. Sizler de burada hem masada hem sahada bu mücadeleyi sürdürüyor ve başarıyla devam ettiriyorsunuz. Desteklerimizin sonuna kadar arkanızdayız." dedi.

-Öztürkler

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini burada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler de, Karadeniz kültürünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşatılmasının önemine değindi.

1974 Barış Harekatı ve Ortak Mücadele Dönemi

1974 Barış Harekatı'nda Trabzonluların da yer aldığını, şehitler ve gaziler verdiklerini hatırlatan Öztürkler, bu mücadelenin birlikte verildiğini vurguladı.

Öztürkler, 1975 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen birçok Trabzonlu vatandaşın ülkede yaşadığını kaydetti.

Öztürkler, Ercan-Trabzon direkt uçuşlarının zaman zaman askıya alındığını belirterek, bu uçuşların kesintisiz devam etmesi için gereken planlamaların yapılması gerektiğini söyledi. Öztürkler, uçuşların devam etmesi için her iki tarafa da düşen görevler olduğunu ve ödevlerin daha iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

-Trabzon Konsolosluğu ve Eğitim İş Birlikleri Şart

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Trabzon Konsolosluğu'nun 2017 yılında açılmasının önemini anlatan Öztürkler, bu konsolosluğun bürokratik işlemler ve Karadenizli kardeşlerimiz için önemli bir devlet kapısı olduğunu ifade etti.

Öztürkler, ayrıca, Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olan birçok kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulunduğunu ve eğitim iş birliklerinin daha iyi noktalara taşınacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Öztürkler’e Trabzonspor ve Sürmene Spor formaları hediye edildi.