Beraberindeki heyetle Türkiye'ye ziyareti kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşen Öztürkler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Öztürkler, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği değeri ve desteği vurgulayarak Türkiye'nin her zaman olduğu gibi yine güçlü ve kararlı şekilde Kıbrıs Türklerinin yanında durduğunu ifade etti.

Tunç ile görüşmesinin olumlu geçtiğini aktaran Öztürkler, suçluların iadesi ve cezaevi süreçleriyle ilgili konuların görüşüldüğünü kaydetti.

Öztürkler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki otelin enkazında voleybol takımındaki öğrencilerin yaşamını yitirmesinden dolayı yaşadıkları üzüntünün altını çizerek, adalet sürecinin tecelli etmesiyle ilgili son duruma ilişkin istişarede bulunduklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşmesinde, KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin Ada'daki huzur ve barışın teminatı olduğunun vurgulandığını aktaran Öztürkler, bu görüşmenin, Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu görmek adına önem arz ettiğini vurguladı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile imzalanan protokolü hatırlatarak, göçle mücadelede ortak çalışma yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Türk mevkidaşı Yerlikaya ile görüşmesinde, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'nin bilgi birikiminden yararlanıldığını ve KKTC'ye gelecek kişilerin daha sıkı bir denetimden geçmesi için teknik konuların istişare edildiğini söyleyen Öztürkler, "Önümüzdeki hafta artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e-vize otomasyon sistemini hayata geçireceğiz." dedi.

Öztürkler, Yerlikaya ile KKTC'de bilimsel ve uluslararası hukuka uygun bir düzensiz göçle mücadele merkezi kurulmasına ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğunu da gözden geçirdiklerini belirterek, çalışmaların çok hızlı şekilde tamamlanması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Teknik heyetlerin Türkiye'de çalışmalara devam ettiğini kaydeden Öztürkler, İçişleri Bakanlığına bağlı heyetlerin gelecek haftadan itibaren çalışmalarını KKTC'de sürdüreceğini aktardı.

Öztürkler, Türkiye'nin koşulsuz ve şartsız desteğini hissetmenin kendisi ve ülkesi adına gurur verici olduğunun altını çizerek "Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Cumhuriyeti'miz emin adımlarla daha ileriye giderken bu adımların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yansımaları ve KKTC'nin de daha ileriye gidebilmesi adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik." diyerek sözlerini tamamladı.