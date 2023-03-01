İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenerek KKTC’ye gelen depremzedelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak 8 Şubat 2023 tarihinde yayımladıkları olağanüstü durumlar için geçerli olan özel genelge kapsamında KKTC’ye giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı depremzedelere 90 gün vize verildiğini dile getirdi.

Bakan Öztürkler, “Olağanüstü koşullar nedeniyle Bakanlık olarak yayımladığımız genelge kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk etapta afet bölgesi ilan ettiği 10 İl (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay) dışında daha sonradan afet bölgesi ilan edilen Elazığ ilinden KKTC’ye gelecek olan depremzedelerde bu kapsama dâhil edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin afet bölgesi ilan ettiği 11 ilden KKTC’ye gelecek olan depremzedelerin muhaceret kayıtlarının sağlıklı şekilde yapılması adına ülkeye girişleri esnasında gerekli mülakatlar yapıldığını belirten Öztürkler, depremden etkilenen kişilere Polis Muhaceret Müdürlüğümüz ile istişare içerisinde 90 gün vize verildiğini yineledi.

Öztürkler, “Bugün, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in açıklamış olduğu deprem mağduru olarak ülkemize gelen kişilere ait veriler, Muhaceret Dairemiz ile Polis Muhaceret Müdürlüğümüzün iş birliği içerisinde yürütülen ve yayımladığımız özel genelge kapsamında 90 gün vize ile depremzede olarak ülkemize gelen kişilerin resmi rakamlarıdır” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “8 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 90 gün süre ile yürürlükte olacak özel koşullara haiz genelge kapsamında KKTC’ye 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla yaklaşık 1500 (1497) depremzede kardeşimiz giriş yapmıştır” dedi.