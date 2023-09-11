Ülkenin geleceğini vatandaşın refahını düşünen herkesin, özellikle de siyasetçilerin, ülke ekonomisinin ana sektörlerine yönelik hesapsız konuşmalardan ve haksız ithamlarla imaj zedeleyen demeçlerden kaçınması gerektiğine işaret eden Öztürkler, “Gerek yükseköğrenim, gerekse emlak ve turizm alanları olsun, bu sektörler, ülkemizin güçlü bir ekonomiye kavuşması, halkımıza hak ettiği hizmetlerin götürülmesi adına gözetmemiz gereken önemli ana sektörlerimizdir. Zaman zaman ülke gündeminde gördüğümüz bu alanlara yönelik kötüleyici açıklamalar üzücüdür. Bu kolaycı, sorumluluktan uzak açıklamalar ve yaklaşımlarla kendi geleceğimize zarar veriyoruz ”dedi.

Küresel ekonomik krizlerin yaşandığı, ülke olarak sıkıntılar yaşadığımız bu dönemlerde ülkemizin geleceği, vatandaşın yaşam standartlarının yükseltilesine katkı sağlayacak, devletin en önemli gelir kaynaklarından biri olan gayrimenkul alanına yönelik, devlet denetimini artırmaya ve bu alanı kayıt altına almak için çözümler üretmeye odaklanılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Mecliste olan yasa tasarılarının ‘daha iyi nasıl olur, bu lokomotif sektörlerin devlete katkısı nasıl artırılır’ sorularına cevap aramak ve ortak akılla çözüm odaklı çalışılmalıdır. Biz, görev süremiz içerisinde çeyrek asırdan fazla bir süre hep konuşulan ama bir türlü düzenlemeye gidilemeyen, 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’nda ve Yeni Cezaevine geçiş sürecinde elzem olan cezaevi yasasında ortak akılla hareket etmeyi başardık” şeklinde konuştu.

“İNSANIMIZIN TEMEL İHTİYAÇLARINA YÖNELİK DEVLET İMKÂNLARINI ARTIRMAK, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRMEK TEMEL HEDEF OLMALIDIR”

Öztürkler, “Siyasete düşen en büyük görevlerin başında önce devletin gelirlerini artıracak, kendi imkânlarımızla ayakta duracak, halkımızın ihtiyaçlarına, sıkıntılarına yönelik çözüm üretecek yaklaşımlar, stratejiler geliştirmek ve toplumsal faydası olan projelere imza atmanın gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yabancıların Taşınmaz Mal alımlarına sınırlama getirirken aynı zamanda ülke insanımıza, gençlerimizi konut sahibi yapacak gelir artırıcı düzenlemeleri birlikte ele almak, planlı ve gerçekçi projelere sahip çıkmanın önemine değinen Öztürkler, “Bizim Yabancıların Mal alımlarındaki tapu harçlarını %6’dan %12’ye artırırken yaptığımız buydu. Ekonomik koşulların ortada olduğu bu zor dönemde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı konut sahibi yapma imkânı yaratmak adına tapu harçlarında yapılan düzenleme ile %3’lük bir fon ayrılmıştır. Bu fonda biriken para ile devlet olarak sosyal konut projelerini lafta değil, gerçek anlamda hayata geçirebileceğiz. İnsanımızın temel ihtiyaçlarına yönelik devlet imkânlarını artırmak, sosyal devlet anlayışını güçlendirmek temel hedef olmalıdır ”dedi.

“KONUNUN HASSASİYETİ VE DEVLET GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN POLİSİMİZİN GEREĞİNİ YAPACAĞINA İNANCİM TAMDIR”

Öztürkler, “Bizden önceki dönemlerde İçişleri Bakanlığı tarafından hizmet anlaşması yapılan bir şirkette çalışan İran uyruklu iki şahsın, işlemiş oldukları suçlardan dolayı Polis Teşkilatımız tarafından tespit edilerek yakalanması ülke güvenliğimiz açısından önemlidir. Görev süremiz içerisinde ülke güvenliği ve kamu huzurunu sağlamak amacıyla aldığımız tüm kararlarda, attığımız tüm adımlarda her zaman Güvenlik Kuvvetlerimizin ve Polis Teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket edilmiştir. Bahse konu hakkında görev süremiz boyunca şahsıma ve Muhaceretten sorumlu müsteşarlığımıza ne yazılı, ne de sözlü bir bilgi gelmemiştir ”dedi.

Öztürkler, polis soruşturması devam eden, devlet güvenliği açısından hassas olan bu konuda Güvenlik Kuvvetleri’nin ve Polis Teşkilatı’nın sorumlular hakkında gereğini yapacağına ve ilgili kişilerin tüm bağlantılarını ortaya çıkaracağına yönelik inancının tam olduğunu belirtti.