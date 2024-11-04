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Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları, milletvekilleri ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Hukuk dersi vermeye çalışarak, iç tüzğü yerle bir ettiklerine tanıklık ettik. Milletvekili’nin zili çalarak Meclis topladığına, Meclis Başkanı buradayken yardımcısının Meclis açtığına tanıklık ettik.

-Bugün UBP-YDP ve DP 29 milletvekili ile Meclis’te hazırdır, buradadır. Biz Meclis’i açıp çalıştırmaya geldik.

-Sayın Başbakanımızdan da özür diliyorum. Kendisi rahatsızdı, taburcu oldu ve yanımıza geldik. Kendisine çok teşekkür ederim. Ama tabi olduğumuz noktadan ötürü kendisinden özür diliyorum.

-Biz hükümet olarak 29 milletvekili bir araya geldik. Toplantılarımızı yaptık, Meclis’i çalıştıracağız.

-Vekillerin esas görevi Meclis’i çalıştırmaktır. Toplumun beklediği yasalar vardır. Biz hukuksuzluk olup olmadığına karar veremeyiz, mahkeme karar verir. Mahkeme karar vermediği sürece bunlar ispat edilmiş sayılmaz. Yasal olarak Meclis Başkanı ortaya çıkmıştır. Biz kenetlendik ve Meclis’i çalıştıracağız.