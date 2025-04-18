Ziyaret sırasında Başkan Öztürkler, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete tarafından karşılandı.

Polis Okulu protokol ziyaretçi defterini imzalayan Başkan Öztürkler’e, Hüseyin Kadir Çete tarafından polisin görev ve sorumluluklarını anlatan sunum yapıldı, okulun eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Başkan Öztürkler, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, polisin topluma sağladığı katkılara değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Polislerimiz, halkımızın güvenliğinin ve huzurunun teminatıdır. Çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir şekilde en iyi eğitimi aldıklarına inandığımız teşkilat mensuplarımız, bu önemli sorumluluğu başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerdir. Bu eğitimli kadrolar sayesinde, halkımızın huzuru ve güvenliği sağlanmaktadır.”

Öztürkler, Polis Okulu’nun eğitim standartlarının uluslararası normlara uygun şekilde ve değişen suç unsurlarını önlemeye yönelik gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Polis teşkilatının, gerek sayı gerekse ekipman olarak güçlendirildiğini, ancak bunun da günümüz koşullarında yeterli olmadığını vurgulayan Öztürkler, toplumun güvenliğini sağlayan bu önemli kurum için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Öztürkler, ayrıca kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev anlayışı ile ortaya koydukları fedakârca çalışmaları takdir ettiklerini dile getirerek, eğitimli ve profesyonel kadroların yetiştirilmesinin, toplumun güvenlik ve huzurunu sağlama noktasında kritik önemde olduğunu söyledi.

Ziyaret konuşmaların ardından gerçekleştirilen karşılıklı hediye takdimi ile son buldu