Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler ziyarette yaptığı konuşmada, Saraç’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti ve bürokrat olarak görev yaptığı dönemlerde de Saraç ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.