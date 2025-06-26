Taşınmaz Mal Komisyonu varken, Rum mahkemeleri üzerinden yapılan tutuklamaların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu süreçte Cumhuriyet Meclisi’nde ortak bir açıklama yapılmasının da faydalı olacağı kanaatini paylaştı.

Dünya genelinde yaşanan krizlere de değinen Meclis Başkanı Öztürkler, İsrail – İran savaşının ve Gazze gerçeğini bu durumun en somut örneği olarak gösterdi.

AB ve BM normlarının ihlal edildiği, masum sivillerin katledildiği bu süreçte uluslararası sistemin sessiz kaldığına dikkat çeken Öztürkler, “Güçlü olan, ekonomik çıkarları uğruna her şeyi mubah görüyor” dedi.

Güney Kıbrıs’ın İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler, Amerikan askerlerinin eğitim adı altında adaya gelişi ve İngiliz üslerinin statüsüyle ilgili konuşan Öztürkler, bu gelişmelerin KKTC halkını iradesi dışında hedef haline getirdiğini söyledi.

Öztürkler, bu tabloda Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, programda Güney Kıbrıs Rum Meclisi’nin 19 Mayıs’ı sözde “Küçük Asya Pontus Helenleri Soykırımı Resmi Anma Günü” olarak ilan etmesinin tarihi gerçeklerin açık bir şekilde çarpıtılması olduğunu belirterek, bu kararın ciddi bir provokasyon olduğunu vurguladı.

Öztürkler, bu kararın geçmişin taraflı anlatımlarla siyasi propaganda malzemesine dönüştürülmesini şiddetle kınadıklarını ifade ederek, “Şanlı Türk tarihinde böylesi bir utanç lekesi bulunmadığı gibi, bu uydurma iddialar, aslında Rum-Yunan ittifakının gerçek tarihî suçlarını örtme girişimidir” dedi.

“Muratağa, Atlılar ve Sandallar’da katledilen çocukları, kadınları kim inkâr edebilir?” diye soran Öztürkler, özellikle 1974 Mutlu Barış Harekâtı öncesinde yaşanan katliamların asla unutulamayacağını belirterek, asıl soykırımın o köylerde yaşandığını dile getirdi.

Öztürkler, “Tarih, manipülasyonla değil, belgelerle yazılır. Bizim haklılığımız da arşivlerde ve yaşanmışlıklarda saklıdır” sözleriyle Rum Meclisi’ne de çağrıda bulundu.

Öztürkler, Kazakistan’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını uluslararası platformda dile getirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Öztürkler, “Türk dünyasının kopmaz bir parçasıyız” vurgusunu yaparak, Kıbrıs Türk halkının tarihsel bağlarını ve ortak değerlerini yeniden hatırlattı.

Kardeş ülkelerle kurulan ilişkilerin daha da güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler, dostluk guruplarının önemini anlattı.

Meclis çalışmaları hakkında da bilgi veren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’in yalnızca genel kurul günlerinde değil, haftanın her günü aktif olarak çalıştığını belirtti.

Komitelerin düzenli toplandığını, milletvekillerinin görev başında olduğunu ve personelin özveriyle görevini sürdürdüğünü ifade eden Öztürkler, “Meclis komiteleri sürekli hareketli” dedi.

Öztürkler ayrıca, 30 Haziran–1 Ekim tarihleri arasında yasama yılı kapanmasına rağmen meclis çalışmalarının devam edeceğini, bu durumun kamuoyunca doğru bilinmesi gerektiğini vurguladı.