Öztürkler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan ve Yeniden Refah Partisi KKTC Ada Başkanı Mikail Yücel de yer aldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz kabulde yaptığı konuşmada KKTC’nin teminatının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek her zaman kardeşlik hukukunun devam edeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında Türkiye ile KKTC’nin koparılamayacak bağlar ile birbirlerine bağlı olduklarına işaret ederek bu bağları daha ileriye taşımak için yapılan ziyaretlere büyük önem verdiklerini belirtti.

KKTC’nin bugünlere gelmesinin kolay olmadığına değinen Öztürkler, bugün gelinen noktada Mutlu Barış Harekatının önemine her zaman değinmek gerektiğini söyledi.

Partinin kurucu Lideri merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ın dönemin Başbakan Yardımcısı olarak Harekata verdiği desteğin büyük olduğunu ifade eden Öztürkler, 1974’ten sonra adaya barış geldiğini anımsattı.

Barış Harekatında emeği geçenleri saygıyla yad eden Öztürkler, Kıbrıslı Türk halkının yıllardır vermiş olduğu mücadelenin Barış Harekatı sonrasında anlamlı bir noktaya geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin son dönemlerde bazı ülkelerle iş birliği içerisinde yapmaya çalıştığı silahlanma girişimleri ve enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Öztürkler, bu açıdan bakıldığında Anavatanın varlığı ve Barış Harekatının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Öztürkler: “Anavatanımız burada oldukça, bizler daha çok güç alıyoruz” dedi.

Başkan Öztürkler konuşmasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Başkanı Fatih Erbakan’a selamlarını iletti.