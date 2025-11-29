Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum tarafının “Mağusa’ya geri döneceğiz” yönündeki söylemlerine tepki göstererek, bu açıklamaların sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.

Öztürkler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazimağusa ve Maraş üzerinden dile getirilen taleplerin “bin yıllık Türk iradesi karşısında karşılık bulamayacağını” ifade etti. Türk ordusu ve mücahitlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için sahada olduğunu vurgulayan Öztürkler, Rum tarafının geçmişte defalarca sonuçsuz kalan politikalarını tekrar ettiğini söyledi.

Açıklamasında tarihsel örneklere de yer veren Öztürkler, EOKA ve benzeri oluşumların ideolojik hedeflerinin “tarihin çöplüğüne atıldığını” belirtti. Rum liderliğinin “yanlış politikalar peşinde koşmak yerine bölgedeki barışa katkı sağlayacak adımlar atması gerektiğini” kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte her türlü zorluğa karşı durmaya hazır olduğunu ifade eden Öztürkler, AB’nin Güney Kıbrıs üzerinden yürüttüğü politikaların da “Türk tarafının iradesi karşısında etkisiz kalacağını” dile getirdi.

Öztürkler açıklamasını, “Tarih bir kez daha gösterecektir ki Türk milleti yanlış hayallere karşı en sağlam kale olarak dimdik durmaktadır. Yel kayadan bir şey koparmaz.” sözleriyle tamamladı.