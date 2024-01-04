-ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili, İçişleri Eski Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak soruları yanıtladı.



İlk olarak İsisas davasını değerlendiren Öztürkler, 'savunmalar kanımızı dondurdu' dedi.



Öztürkler şunları kaydetti:

"Açıklamalar kanımızı dondurdu. Savunmalar vicdansız, gözü kararmış. 'Soğuktan öldüler ifadesi sanki binası hiç yıkılmayan bir adamdan geliyor. Pişmanım, suçlu değilim ifadeleri tahammül edilecek gibi değil. Ancak Türk yargısına güveniyoruz. Bilimsel raporlar ortada. Sonuç ortaya çıkacaktır."

"İyi bir kriz süreci yönettik"

Deprem dönemi İçişleri Bakanı olduğunu belirten Öztürkler, o dönem Türkiye ile önemli temasları olduğunu belirterek, 'krizi yönettik' dedi.

Öztürkler o günleri şöyle anlattı:

"Başbakan Üstel aradı. Büyük bir şokla Bakanlar Kuruluna gittik. O dönem bence bu kriz iyi yönetildi. Devasa büyüklükte bir depremle karşı karşıyayız, vatandaşlarımız orada. Biz o dönemde KTHY'nin olmamasının acısını da çektik. Tabi sağolsun mevcut havayolları sorunlarımızı giderdi. Ailelerle birlikte en kısa sürede oıraya gittik. Bana ilk gelen telefonlardan biri orada yeterli iş aracının olmadığı yönündeydi. Tabi bakansınız, büyük bir yıkım var. Dönemin Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. "Geçmiş olsun" dedikten sonra "yanınızdayım" dedim. Bu arada Adıyaman'dan bahsettim, "çocuklarımız var, haber alamıyoruz, iş aracı yok diye haberler geliyor" dedim. "Sayın Bakanım ilgileniyorum dedi" ve bir saat sonra bana döndü. "Gerekli, araçlar yönlendirilecek ama durum iyi görünmüyor" dedi. Binanın tamamen yıkılmış olduğu bilgisini verdi. Ardından bir Ankara ziyaretim oldu. Orada gündem İsias süreciydi. Dava süreciyle ilgili bilgi verdim. Dönemin adalet bakanı bana söz verdi "ben davayı yakından takip edeceğim" dedi. Onu orada ülkemize de davet ettim. Bana nasip olmadı ancak ziyaretini gerçekleştirdi. Geldiğinde beni de aradı ancak ziyaretlerinde bulunamadım.

"Depreme dayanıklı binalarla ilgili çalışmalara hız verilmeli"

"Kelimeler yetersiz kalıyor. Hükümet orada, aileler, avukatlar orada, ilgili tüm birimler orada. KKTC'nin ortak bir paydası var bu dava süreci. Bu davanın tüm depremde hayatını kaybedenler için emsal olmasını diliyorum" diyen Öztürkler, 'deprem kuşağındayız' dedi.

Japonya'da yeni yılda meydana gelen depremi hatırlatan ve 30 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Öztürkler, Türkiye ve KKTC olarak bunlardan büyük dersler çıkarmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Depreme dayanıklı binalarla ilgili çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyleyen Öztürkler hazırlıklı olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Deprem fonu oluşturmak için kendi dönemlerinde adım attıklarını belirten Ziya Öztürkler, 'aslında bunlar çok önceden yapılmalıydı' diye konuştu.