Başkan Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkünün bu topraklarda yaşayabilmesi ve bayrakların özgürce dalgalanabilmesi için şehitlerin göstermiş olduğu fedakarlıkları asla unutmayacaklarını söyledi.

Merhum babasının da Türkiye’de Harbiye’de ilk eğitime giden komutanlardan olduğunu anımsatan Başkan Öztürkler, 1960 olaylarını yaşamış ve 1974’te savaşmış bir ailenin ferdi olduğunu vurguladı.

Şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıkmanın her Kıbrıslı Türkün görevi olduğuna değinen Öztürkler, Bakanlığı döneminde şehit ailelerine verilen arsaların eksikliklerinin tamamlanması adına büyük bir hassasiyet gösterdiğini anımsattı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında Başkan Öztürkler’e başarılar dileyerek yaptığı görevin önemine değindi.

Benan, Öztürkler’i İçişleri Bakanlığı döneminden beri bildiklerini ve kendisiyle tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Bakanlıkta yapmış olduğu kıymetli çalışmaları Meclis’te de gerçekleştireceğine olan inancını dile getirdi.

Kabulde dernek yetkilileri tarafından Başkan Öztürkler’e yeni baskısı yapılan şehitler albümü de takdim edildi.