Özellikle Diyarbakır’da açıklanan dev enerji rezervinin Türkiye’nin bağımsız ve güçlü geleceği için yeni fırsatlar sunduğunu belirten Öztürkler, güven ve istikrar ortamının oluşturduğu büyük değişimin ekonomiye de ivme katacağına dikkat çekti.

Öztürkler, Güneydoğu Anadolu temasları çerçevesinde ikinci durağı olarak Diyarbakır’ı ziyaret etti. Öztürkler’e Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Öztürkler, valilik anı defterini imzaladı.

Diyarbakır’ın her geçen gün gelişen, büyüyen ve tarihî, doğal ve kültürel dokusuyla bir cazibe merkezi hâline geldiğini belirten Öztürkler, “Terörsüz Türkiye” yolunda atılan adımların bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını kaydetti.

Öztürkler, terörden arındırılmış bir Türkiye’nin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal kalkınma yönünden de büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye’nin huzur ve istikrar içinde yol almasının, tüm bölgelerin eşit derecede gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Öztürkler, yatırımların artması, eğitim fırsatlarının genişlemesi ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasının "Terörsüz Türkiye" vizyonunun en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi.

Öztürkler, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Diyarbakır’da 6,1 milyar varillik bir petrol rezervinin tahmin edildiğini açıkladığını hatırlatarak, bu miktarın Türkiye’ye 15 yıl yetebilecek bir potansiyel taşıyor olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye tam üyelik konusunda yaptığı açıklamanın kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

Öztürkler, "Bir Avrupa Birliği ülkesi Macaristan’da KKTC’nin adının zikredilmesi ve Sayın Erdoğan’ın tam üyelik yolundaki mesajı, dünyaya gerçekliğimizi bir kez daha göstermiştir" dedi.

Öztürkler, KKTC’nin yalnızca siyasi ve diplomatik bir gerçeklik değil, aynı zamanda Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde KKTC’nin hak ettiği yeri alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür eden Öztürkler, Türk dünyasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek açısından KKTC’nin tam üyeliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin iş birliği ve dostlukların geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.