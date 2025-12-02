Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Öztürkler heyetinde Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat bulunuyor .

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde de “Geçmişten geleceğe Kıbrıs sorunu ve milli davamız” başlığı altında konferans verecek olan Öztürkler’in Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.

Başkan Öztürkler’i Trabzon Havalimanına varışında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Tuğg. Burak Yılımız, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü AliLoğoğlu ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirelve diğer yetkililer karşıladı.

