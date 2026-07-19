Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Başkan Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz’un anlam ve değerini her yıl aynı kararlılıkla yaşattığını vurgulayarak, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin “tarihi, stratejik ve sarsılmaz kardeşlik bağlarına dayandığını” ifade etti.

Öztürkler, Dervişoğlu’nun ziyaretinin bu özel günün anlamını daha da güçlendirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki dayanışmanın her alanda artarak devam edeceğini söyledi.

Dervişoğlu;

İYİ Parti Genel Başkanı Musavamat Dervişoğlu da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği KKTC ziyaretinde, Kıbrıs Türk halkı için bu tarihin taşıdığı anlamı bildiklerini vurgulayarak “KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dervişoğlu, adanın Türkiye açısından taşıdığı stratejik ve milli önemin her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye ile KKTC’nin, hak ve çıkarların hassasiyetle korunduğu her konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Dervişoğlu, iki ülkenin Kıbrıs meselesindeki ortak duruşunun kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.