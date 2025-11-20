Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ramil Hasan ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Öztürkler, “TÜRKPA, Türk Dünyası ile ilişkilerde köprü olmalı” dedi.

KKTC’nin Türk dünyasıyla entegrasyonunda parlamenter temsiliyetin stratejik rol üstlendiğini vurgulayan Öztürkler, bu alanda iş birliğinin artırılmasının öneminde değindi.

Öztürkler, Ramil Hasan’ın TÜRKPA Genel Sekreterliği’ne seçilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyası ile olan ilişkilerinde, Anavatan Türkiye ile birlikte bizlere köprü olmalıdır ” dedi.

Ziya Öztürkler, bu önemli görevin Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına katkı sağlayacağına da inanç belirtti.

TÜRKPA nezdinde KKTC milletvekillerinin kalıcı ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğunu ifade eden Öztürkler, TÜRKPA’nın sahip olduğu etkin lobi gücünün KKTC’nin uluslararası görünürlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu platformun sunduğu imkânlardan yararlanmak istediklerini kaydetti.

KKTC’nin siyasi ve ekonomik iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türk dünyasıyla çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesinin ortak hedef olduğunu ifade etti.

-Hasan

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin Türk dünyası içindeki yerinin güçlendirilmesi yönünde her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.