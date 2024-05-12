KKTC ekonomisinde teknik eleman eksikliği uzun zamandır tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’nın (MEYÜF) çok önemli bir açığı kapatmak adına atılmış stratejik bir adım olduğunu belirten Öztürkler, “Ülke ekonomisinin güçlenmesi, istihdam yaratılması ve ihtiyaç duyulan sektörlerde teknik eleman açığının kapatılması, stratejik öneme sahip olan meslek eğitimlerinin güçlendirilmesi için paydaşlar arası işbirliğinin geliştirmesi gerekmektedir. Bu yıl, Otelciler Birliği , Sanayi Odası ,Ticaret Odası , Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile MEB Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından ikincisi düzenlenen Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’nı bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Unutmayalım ki, planlı hareket ederek, orta ve uzun vadeli programlarla her zaman üreten toplumlar kazanır” dedi.

“YERLİ İMALATTA ÜRETİMİ ARTIRACAK MESLEK SAHİPLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA PLANLARIMIZ İÇİN ÖNCELİKLİDİR”

Bu yılki Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’nda, meslek liselerimizde okuyan yaklaşık 200 öğrencinin, otellerin kurduğu stantlarda staj ve iş başvurusu yaparak yaz döneminde çalışma imkanı bulduğuna, diğer taraftan tüm meslek liselerinin bölümlerinin teorik ve uygulamalı olarak tanıtıldığına işaret eden Öztürkler, “Yıllar içerisinde meslek sahibi olmaya yönelik azalan ilginin artırılmasının, meslek erbabı olmanın cazip hale getirilmesi için farkındalık yaratılmasının, meslek bölümleri hakkında gençlerimizin bilinçlendirilmesi önemlidir. Eskilerin dediği gibi meslek sahibi olmak elimizde altın bilezik gibidir. Bu açıdan da baktığımızda kaybolmaya yüz tutan kültürel zanaatlarımızın öğrenilmesi, yerli imalatta üretimi artıracak meslek sahiplerinin yetiştirilmesi sürdürülebilir ekonomik kalkınma planlarımız için önceliklidir” dedi.

“BUGÜN, ÇOK KALİTELİ, DÜNYA STANDARTLARINA SAHİP YERLİ ÜRÜNLERİMİZ VARDIR”

Çağın gereklerine uygun eğitimlerle teknik eleman yetiştirmek, teknolojik donanımlarla ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik teknik eleman açığının kapatacak, aynı zamanda gelecek nesillere yeni istihdam alanları yaratacaktır diyen Öztürkler, “Mesleki eğitim liselerinden mezun olan gençlere yönelik üniversitelerin fuar süresince tanıttığı bölümlerine ilginin artırılması, Otelciler Birliği, Sanayi Odası ,Ticaret Odası , Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile MEB Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin yapmış olduğu işbirliğinin daha da ileriye taşınması ile ülke ekonomisinde bir devinim sağlanacağına inandığını belirtti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’na (MEYÜF) katkı koyan, emek veren herkese teşekkür eden Öztürkler, “Bugün, çok kaliteli, dünya standartlarına sahip yerli ürünlerimiz vardır. İhtiyaç duyulan sektörlere yönelik bilinçli bir yönlendirme ile meslek sahibi olarak yetişecek gençlerimiz sayesinde ülke ekonomisi ve insanımız kazanacaktır” dedi.