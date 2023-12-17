Öztürkler, mesajında, Kıbrıs Türk halkının çalışkan, üretken ve girişimci olduğunu, üretimin ülkenin refahı ve geleceği açısından önemli olduğunu, gelişen dünyada güçlü bir ekonomiye sahip olmanın da, yerel kaynakları doğru kullanmakla mümkün olacağını belirtti.

Öztürkler, “Üreten, yerli üretimi ile iç piyasasını karşılayan, küresel piyasalarda yaşama şansı bulan toplumlar ayakta kalmakta, geleceğe güven içinde bakmaktadırlar” diyerek şunları kaydetti:

“Bu nedenle, yerli üretime destek geleceğin güvence altına alınmasıdır. Yüzyılın Projesi olarak tanımlanan Anadolu’dan gelen can suyu ile orta ve uzun vadede ülkemizin doğal kaynaklarının doğru kullanımı ile yerli ürünlerimizin çok daha verimli şekilde üretilmesi sağlanacaktır. Bugün birçok yerli markamız dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Özellikle son dönemlerde uluslararası tescili yapılan Hellim, önemli bir kazanımımızdır. Bunun yanı sıra narenciye, harnup, çilek, patates, üzüm gibi tarımsal ürünlerin yanına başka sektörlerin de eklenmesiyle yerli üretime destek artırılarak, daha güçlü bir ekonomi yaratmak temel hedeflerimizin başında yer almalıdır” dedi.

Öztürkler, yerli üretimin sadece tarımsal faaliyetlerle sınırlı olmadığına da belirterek, özellikle bilişim sektöründe küresel piyasalara çıkacak üretim imkânlarını artırmanın, yerli üretimin geleceğe yönelik vizyonla yeni hamleler yapmasının önünü açmanın öncelikli hedef olması gerektiğini kaydetti.