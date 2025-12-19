Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2026 Mali Yılı Bütçesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Öztürkler, bütçe sürecinde gösterilen özveri, sabır ve sorumluluk bilincinin ülkenin geleceğine duyulan inancın en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan Öztürkler, milletvekilleri, meclis personeli ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, bütçe çalışmalarının yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, halkın refahını, gençlerin geleceğini ve kalkınma hedeflerini şekillendiren bir yol haritası olduğunu ifade etti.

Mesajında, farklı görüşlerin dile getirildiği yoğun müzakerelerin ortak bir paydada buluşarak ülke yararına dönüştüğünü belirten Öztürkler, bu yaklaşımın Meclis’in halkın iradesini en güçlü şekilde temsil ettiğini ve demokrasinin sağlıklı işlediğini gösterdiğini kaydetti.

Komisyon üyeleri, teknik kadrolar ve meclis çalışanlarının titiz çalışmalarına ayrıca teşekkür eden Öztürkler, onların katkılarının karar alma süreçlerini kolaylaştırdığını ve bütçenin sağlıklı bir şekilde şekillenmesine büyük destek sağladığını söyledi.

Son olarak, bütçenin ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, halkın beklentilerine cevap verecek projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini, Cumhuriyet Meclisi olarak halkın güvenine layık olmak adına kararlılıkla yol alacaklarını vurguladı.