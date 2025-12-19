Berova

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamak üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, bütçe sürecine katkı koyan bakanlık personeline, bürokratlara, komite başkan ve üyeleri ile milletvekillerine teşekkür etti.

Berova, Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülürken ana muhalefet adına söz alan CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Teberrüken Uluçay başta olmak üzere tüm milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini dikkatle dinlediklerini söyledi.

Son günlerde Meclis’e ulaşan Sayıştay raporu üzerinden yapılan değerlendirmelerin özellikle Ek Sözleşme 5 üzerinde yoğunlaştığını kaydeden Berova, bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile dönemin Maliye Bakanı Alişan Şan’ın gerekli açıklamaları yaptığını ifade etti.

Konunun önümüzdeki dönemde Meclis gündemine yeniden geleceğini belirten Berova, ayrıntılı değerlendirmelerini o aşamada yapacağını söyledi.

-Vergi ve ciro denetimleri..."Kamu alacağına dönüştürüldü"

Vergi Dairesi bünyesinde oluşturulan ekibin yaklaşık 6 ay boyunca, 2018’den günümüze kadar ilgili şirket ile ilgili hesapları titizlikle incelediğini aktaran Berova, gümrük ve vergi ile ciroya ilişkin eksikliklerin tespit edilerek kamu alacağına dönüştürüldüğünü ve ilgili şirketlere bildirildiğini vurguladı. “Devletin bir kuruş alacağından vazgeçmemiz söz konusu değildir” diyen Berova, çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Bütçe açığına da değinen Berova, 2024 yılında yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki sınırlı artış, ithalat gelirlerinin TL bazında beklenen artışı sağlayamaması ve 2024’te üç kez hayat pahalılığı ödeneği uygulanmasının bütçe açığı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Buna rağmen bu kararlardan pişman olmadıklarını belirten Berova, amaçlarının yüksek enflasyon döneminde halkın alım gücünü korumak olduğunu ifade etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarının hızlı şekilde ödenebilmesi için Merkez Bankası’ndan 60 milyon sterlin temin edildiğini ve bunun bütçeye yansıtıldığını da kaydeden Berova, bugün itibarıyla 2021 yılı sonuna kadar olan tüm Komisyon kararlarının ödendiğini, ilgili taşınmazların KKTC mülkiyetine geçtiğini söyledi.

-Doğu Akdeniz Üniversitesi için 4 yıllık protokol

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili sürece de değinen Berova, üniversitenin sürdürülebilir yapıdan çıkması üzerine hükümetin tüm paydaşlarla birlikte sorumluluk aldığını belirtti. Bu sürecin bütçede öngörülmeyen yaklaşık 400 milyon TL, vergi etkileriyle birlikte yaklaşık 1 milyar TL’lik bir mali yük oluşturduğunu ifade eden Berova, buna rağmen bu adımdan pişman olmadıklarını vurguladı.

DAÜ’nün ülkenin yükseköğretimdeki “amiral gemisi” olduğunu kaydeden Berova, mali sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla imzalanan 4 yıllık protokolün önemine dikkat çekti.

2025 bütçesinin zor ekonomik koşullar altında uygulandığını belirten Berova, yıl başında 18,2 milyar TL olarak öngörülen bütçe açığının, alınan önlemler, kayıt dışılıkla mücadele ve denetimler sayesinde yaklaşık 8,5 milyar TL borçlanma ile kapatıldığını söyledi.

Nihai tablonun yıl sonunda netleşeceğini ifade eden Berova, temel hedeflerinin kamu hizmetlerini aksatmadan mali disiplini güçlendirmek ve borçlanmayı asgari düzeyde tutmak olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda Berova, 2026 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, öngörülerin gerçekleşmesi halinde 2027’den itibaren iyileşme sürecinin başlayacağını, 2028’de ise daha iyi günlerin görüleceğini ifade etti.

Maliye Bakanlığı bütçesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından, 9 milyon 461 bin TL’lik Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) bütçesinin görüşülmesine geçildi.