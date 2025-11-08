Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, işgal altındaki topraklarını azimle ve kahramanca bir mücadele sonucunda özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Zat-ı Âlinizi ve Azerbaycan halkını, şahsım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı adına en samimi duygularımla tebrik ediyor, bu büyük sevinci yürekten paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuştuğu bu anlamlı günün yalnızca Azerbaycan halkı için değil, tüm Türk dünyası için büyük bir onur ve gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, “Tarih sayfalarına altın harflerle yazılan destansı bir mücadeleyle erişilen bu büyük zafer, sadece adaletin ve uluslararası hukukun tecellisi değil, aynı zamanda Azerbaycan halkının kararlılık, cesaret ve milli birlik ruhunun açık bir göstergesidir” dedi.

Mesajında, bu uğurda can veren aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirten Öztürkler, iki kardeş ülke Meclisleri arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancını yineledi.

Ziya Öztürkler, mesajının sonunda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gaforova muvaffakiyet ve esenlik dileklerini ileterek, en derin saygılarını sundu.