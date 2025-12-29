Taziye mesajında DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisle bir bekçinin yaralandığı üzüntüyle öğrendiklerini belirten Öztürkler, şehit polislere rahmet, ailelerine, Emniyet Teşkilatı’na ve Türk milletine başsağlığı, yaralı güvenlik görevlilerine de acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü lanetlediklerini, bu menfur saldırının acısını yüreklerinde hissettiklerini kaydeden Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi olarak Anavatan Türkiye’nin yanında olduklarını ve ortak mücadeleyi kararlılıkla süreceklerini vurguladı.

Şehitlerin aziz hatırasının Türk milletinin teröre karşı sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesi olacağını da belirten Öztürkler, “Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadesine de yer verdi.