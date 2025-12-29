Başbakan Üstel mesajında, şehit olan kahraman emniyet mensuplarına Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine, Emniyet Teşkilatı’na ve aziz Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu. Yaralı güvenlik görevlilerine ise acil şifalar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her zaman olduğu gibi bugün de Anavatan Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Üstel, teröre karşı verilen kararlı mücadelede birlik ve dayanışma duygularının tam olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, mesajını “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” sözleriyle tamamladı.