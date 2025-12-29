Küçük yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı lanetleyerek terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Milletin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Küçük, “DAEŞ ve benzeri terör örgütleri, toplumlarımızın barışına ve kardeşliğine kasteden karanlık yapılardır. Ancak Türkiye’nin ve Türk milletinin iradesi, bu alçak girişimleri her zaman bozguna uğratacaktır. Şehitlerimizin aziz hatırası, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Anavatan Türkiye’nin acısı bizim acımız şehitlerini bizim şehitlerimizdir.” ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Bu zor günlerde Türk halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türk milletine sabır ve metanet diliyorum.” dedi.