CTP Milletvekili Sami Özuslu, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretini ve verilen mesajları yorumlayan Özuslu, “geleceğe dönük bir çivi çakılmadı” dedi.

Konuşmasının devamında Rum Lider Nikos Hristodulidis’e yüklenen Özuslu, şöyle devam etti

“Hristodulidis kimdir? Hristodulidis, Crans Montana’da masayı çökerten kişidir. Hristodulidis’i biz şu an Sayın Cumhurbaşkanı Tatar’ın sayesinde allem ey cihan ilan ettik. Masayı çökerten Hristodulidis şu an ‘Ben Crans Montana’da kaldığımız yerden başlamaya hazırım’ diyor. Neden o gün kaldığımız yerden bitirmedik? Kalktınız topluma yalan söylediniz. ‘Gidip AKEL’le, muhalefetle değerlendirme yapacağız’ dediniz. Biz CTP olarak ne söylediğimizin farkındayız. Müzakereler, Crans Montana’da kaldığımız yerden başlayamaz. Görüşmeler, çözüm odaklı ve sonuç alınacak şekilde başlamalı. Bizim pozisyonumuz budur. Başlayacak bir müzakere süreci buradan başlamalıdır. 20 Temmuz’la ilgili çıkan yorumlarda söylenenin aksine geleceğe dönük herhangi bir çivi çakılmadı.”

Özuslu: Herkes kendi muhalefetini yapsın

CTP’nin siyasetiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine de değerlendirmelerde bulunan Sami Özuslu, “herkes kendi muhalefitini yapsın” diye konuştu. Bir başkasını kötülemenin kimseye bir fayda getirmeyeceğini vurgulayan Özuslu, CTP’nin tabanı ile birlikte her zaman kendisini değerlendirdiğini kaydederek, “Ben CTP dört dörtlüktür, mükemmel muhalefet yapar demiyorum. CTP sürekli kendi kendini sorgulayan ve değerlendiren bir partidir. Sert muhalefet demek her gün eylem yapmak değildir. Biz CTP olarak tek bir konuya odaklanıp, sadece onunla ilgilenmiyoruz. Biz her konu ile yakından ilgilenip, çözüm önerileri üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken genel seçime gideceğiz”

Özuslu, “erken genel seçim olur mu” sorusu üzerine erken seçim beklentisi olduğunu vurgulayarak, “2024 sonu ya da 2025’in başında erken seçime gidilecektir” diye konuştu. Özuslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce erken genel seçime gidileceğini düşündüğünü söyledi.