Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün T.F.H.(E-21) ve J.A.T.’nin (E-22) ikametgahında yapılan aramada; içinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.(E-23) ve Y.K.’nin (E-24) evlerinde yapılan aramada ise; içinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 sarma sigara, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İskele’de 150 gram hinkeneviri

Öte yandan İskele'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 21.00 sıralarında M.Ö.(E-24) ve S.D.’nin (K-22) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 150 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.