Açıklama şu şekilde:

Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan YÖDAK raporu konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyuyoruz. Öğrencilerimizin ve velilerimizin endişe edeceği bir durum ASLA bulunmamaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Üniversitemiz genelinde her türlü kademede eğitimler, klinik çalışmalar ve poliklinik hizmetleri devam etmektedir.

YÖDAK’ın, bizler de dahil tüm üniversiteleri denetlemesi ve eksiklikleri tespit ederek bazı önlemler alması son derece kıymetlidir. Bu kapsamda üniversitemizde yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan rapor, bizlerin de görev ve sorumluluklarını yerine getirmemizde itici bir güç olmuştur.

Bu bağlamda YÖDAK raporunda yer alan tüm eksiklikleri TAMAMLADIĞIMIZI ve tüm bölümlerimizin dosyasını önümüzdeki hafta YÖDAK’a sunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bu arada bilinmesini isteriz ki, listede yer alan bölümlerin önemli çoğunluğu, Üniversitemiz tarafından uzun zamandır öğrenci alımı yapılmayan PASİF bölümlerdir.

Yükseköğrenimde kalitenin artması ve ülkemize her alanda fayda sağlaması adına biz her türlü adımı istenilen seviyede atmaya, kendimizi geliştirmeye ve sadece eğitim alanında değil bilimsel alanda da ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla; KSTÜ