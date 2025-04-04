Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden “İlk öğrenim yasal zorunluluk mu?” sorusunu yanıtladı.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Yasalarımıza göre, 5-15 yaşları arasındaki tüm çocuklara eğitim zorunludur. Her ebeveyn, 15 yaşına kadar çocuğunu okula göndermek zorundadır. Anne baba çocuğunu okula göndermezse suç işler. Eğitim Bakanlığı polis marifeti ile o çocuğu okula gönderir. Anne-baba içinse dava açılır” ifadelerini kullandı.

“İrsen Küçük Ortaokulu’nda ise tersi bir durum yaşanmaktadır” açıklamasını yapan Arıklı, şöyle devam etti:

“Sendika, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu başı örtülü diye okula almamakta ve çocuğun yasal eğitim hakkını engellemektedir. Öğretmen ve Okul İdaresi kıyafet tüzüğüne uymuyor diye çocuğu okula almamazlık yapamaz. En fazla çocuğu Disiplin Kurulu’na verebilir. Şimdi burada Eğitim Bakanlığına görev düşmektedir. Bakanlık okula çocuğunu göndermeyen ebeveyn hakkında yapması gereken uygulamayı, çocuğu okula almayan öğretmenler için de yapmalı ve bu öğretmenler için hem soruşturma açmalı hem de polise başvurmalıdır. Dediğimiz tam da budur...”