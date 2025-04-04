“Üniversitemiz genelinde her türlü kademede eğitimler, klinik çalışmalar ve poliklinik hizmetleri devam etmektedir” denilen açıklamada, “YÖDAK’ın, bizler de dahil tüm üniversiteleri denetlemesi ve eksiklikleri tespit ederek bazı önlemler alması son derece kıymetlidir. Bu kapsamda üniversitemizde yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkan rapor, bizlerin de görev ve sorumluluklarını yerine getirmemizde itici bir güç olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, YÖDAK raporunda yer alan tüm eksikliklerin tamamlandığı ve tüm bölümleri dosyasının önümüzdeki hafta YÖDAK’a sunulacağı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bilinmesini isteriz ki, listede yer alan bölümlerin önemli çoğunluğu, Üniversitemiz tarafından uzun zamandır öğrenci alımı yapılmayan pasif bölümlerdir. Yükseköğrenimde kalitenin artması ve ülkemize her alanda fayda sağlaması adına biz her türlü adımı istenilen seviyede atmaya, kendimizi geliştirmeye ve sadece eğitim alanında değil bilimsel alanda da ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.”