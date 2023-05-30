Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, sivil toplum örgütlerinin meclis çatısı altında varlık gösteren CTP ile işbirliği kurmasının son derece önemli olduğunu söyledi ve bu sayede hükümetin hayata geçirmek istediği anti demokratik adımlara karşı durulabileceğini ifade etti. Özuslu, beraberindeki CTP’li milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk Tabipleri Odaları (KTTO) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlere ülkede bir değişimin başlangıcı olarak baktıklarını dile getiren Özuslu, mücadeleyi daha da yükselteceklerinin altını çizdi.

ÖZUSLU: “TOPLUMSAL DİYALOGUMUZU YENİDEN SAĞLAYACAĞIZ”

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaretlerde yaptığı konuşmasında toplumsal diyaloga vurgu yaptı. Hükümetin bir yasa geçirirken o yasanın ilgilendirdiği sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dikkate almadığını kaydeden Özuslu, bunun toplumsal diyaloga zarar verdiğini ifade etti ve bunu yeniden sağlamak gerektiğine işaret etti. İnsanların en temel gıdaya bile ulaşmakta zorluk yaşadığı bir dönemden geçtiğini belirten Özuslu, bu öğrenilmiş çaresizlik sendromundan çıkış yolunu bulacaklarını ifade etti. Sivil toplum örgütlerinin önemine de değinen Özuslu, muhalefetin meclis çatısı altında birçok anti demokratik yasanın geçmesine engel olduğunu kaydetti ve sivil toplum örgütlerinin muhalefetle yakın çalışması gerektiğini söyledi.

ÖZANT: “YASALAR HAZIR GELİYOR, HÜKÜMET DE UYGULAMAYA KOYUYOR”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant da hükümetin her konuda kendi bildiğini okuduğunu ve kimsenin eleştirisini dikkate almadığını söyledi. Hükümetin bir yerlerden talimat aldığını ve aldığı talimatı da mutlak surette yerine getirdiğini kaydeden Özant, “Yasalar hazır yapılıp geliyor, hükümet de bunları geçiriyor. Bunlar bizi üzüyor. Yaşananlar halka umutsuzluk pompalıyor” dedi. Özant konuşmasının sonunda Sami Özuslu’nun kazanması halinde elinden geleni yapacağına emin olduğunu söyledi ve başarılar diledi.

TAŞARGÖL: “ÇIKTIĞINIZ YOLDA BAŞARILAR DİLERİZ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Ömer Taşargöl de ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında CTP milletvekili adayı Sami Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar diledi. Ülkede çözüm bekleyen sorunlar olduğuna işaret eden Taşargöl, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.