Haravgi gazetesi barışçıl nitelikli gösterinin, gerilim ve tutuklamalarla son bulduğunu yazdı.

Gösterinin, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde gerçekleştirildiğini yazan gazete, gösterinin sona ermesiyle birlikte polisin, attığı sloganlar nedeniyle bir kadını tutukladığını, bunun üzerine gerginliğin yaşandığını ve akabinde başka bir kadının daha tutuklandığını belirtti.

Habere göre polis ayrıca yaşanan gerginlik ve tutuklamaları cep telefonuyla kaydeden üçüncü bir şahsı da tutukladı.

Rum polisi 4 Kıbrıslı Türkün iadesini istiyor

Öte yandan geçtiğimiz gün Rum basınında çıkan haberde Rum polisinin, 6 Ocak'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Khan Shoaib’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 Kıbrıslı Türkün iadesini talep ettiği belirtilmişti.