Politis çok miktardaki Amerikan deniz ve hava unsurlarının bölgede toplaşması ve İran’a saldırı olması halinde Amerikan gemilerinin, İngiliz askeri üsleri ve İsrail’in koruma şemsiyesi altına girmek için Kıbrıs ile İsrail arasında konuşlanacağı bilgilerinin Rum halkında büyük endişe yarattığına dikkat çekti.

Gazeteye yaptığı açıklamada adanın jeopolitik konumu nedeniyle halk arasında haklı olarak bir güvensizlik duygusu geliştiğini belirten Palmas bunun olmaması gerektiğini belirtti. Palmas ABD ile İran arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “ancak şu ana kadar hiç kimseden, askeri tesislerimizi kullanma talebi almadık.” dedi.

Rum bakan, bölgede bir hareketlilik olduğunu ve insani nitelikli yardım talep edilmesi halinde, daha önce de yaptıkları gibi olumlu cevap vereceklerini, rollerinin bu olduğunu” söyledi.