Mahkemede olguları aktaran polis memuru Görkem Taşlı, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki verdiğini söyledi. Bunun üzerine zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.