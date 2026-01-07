Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Tayibe Kötüce, mahkemede olguları aktardı. Polis, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 103 numaralı odasında kalan zanlının, sarhoş bir vaziyette otel görevlisini yanıltarak 303 numaralı odayı kendisine aitmiş gibi açtırdığını söyledi.

Polis, zanlının odaya girdikten sonra 303 numaralı odada kalan R.K.’ye ait toplam 30 bin TL, 40 ABD doları, bir adet siyah renkli markası meçhul deri cüzdan, 7 adet banka kartı ile bir adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu sirkat ederek odadan ayrıldığını belirtti. Olayın ardından zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, çalınan para ve eşyaların zanlının üzerinde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Kötüce, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.