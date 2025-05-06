Maliye Bakanlığı’na bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve personeli, Türkiye Cumhuriyeti Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (SEDDK) ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre ziyarette, her iki ülkenin sigortacılık mevzuatına ilişkin uygulamalar ile Sigortacılık Yasası tahtında yapılan uygulamalar ve denetimler hakkında bilgi teatisi ve istişarelerde bulunuldu.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nı yürütmekle sorumlu.