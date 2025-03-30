Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar, huzurda bulunan zanlının 26 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa - Hamitköy’de işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin S.Y’nin yaptığı bir galeri içerisinde satışta bulunan 2004 model beyaz renk GK 071 plakalı Volkswagen Golf marka aracı beğenip almak için 250 bin TL’ye anlaşarak parayı galerici S.Y’nin verdiği IBAN hesabına attığını söyleyerek GK 071 plakalı aracın devir formunu imzalatıp konu aracı alıp oradan ayrılarak konu parayı atmayarak sahtekarlıkla mal temini suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili yapılan şikâyet üzerine zanlının 29 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada GK 071 plakalı aracın 26 Mart 2025 tarihinde başka bir şahıs adına kayıtlandığı bu bağlamda diğer şahıstan yapılan sorguda borcuna karşılık aracı kendisine verdiği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hasan Kabadayılar mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.