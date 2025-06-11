Polisten yapılan açıklama şöyle:

“11.06.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren bir süpermarket önündeki araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan HH 657 plakalı araçta, muhtemelen aracın şoför koltuğu üzerinde unutulan çakmağın güneş ışınlarından ısınıp patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu aracın şoför koltuğu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.”