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14.04.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, Görkem GÜLDEREN’in kullanuımındaki CH 309 plakalı salon araçta park halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümündeki elektrik ve plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin meydana gelen yangın la ilgili açıklaması şu şekilde:

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