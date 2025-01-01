Polisin yangınla ilgili açıklaması şöyle:

01.01.2025 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Marmara Bölgesinde, bir apartmana ait araç park yeri içerisinde, park halinde bulunan Meltem AYTEKİN’nin sorumluluğundaki HM 080 plakalı araçta, muhtemel elektrik kutusunda oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu aracın sigorta kutusu, sol ön lambası ve üst makine kapağı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.