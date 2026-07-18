Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Fuat Can Ağcabay, zanlının 17 Temmuz 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 1 Mart 2024 tarihinden itibaren toplam 868 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemlerinin başlatılması için gerekli yazışmaların yapılacağını belirtti. Ayrıca zanlının ülkede bulunduğu süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Er