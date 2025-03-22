Yedidalga’da park halindeki traktör ile Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 11.00’da Yedidalga’da Ecevit Caddesi’ndeki bir ikametgahın garajında park halinde bulunan traktör araçta, muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, konu traktörde yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, traktörün aküsü, 2 adet motor filtresi ve tüm elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

ELEKTRİK AKSAMLARI KISA DEVRE YAPTI

Dün saat 13.00 sıralarında ise Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun Güvercinlik kavşağı mevkiinde Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunan salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın bölgede bulunan şahıslar tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda, aracın ön göğüs kısmı yanarak zarar gördü.