Başkan Amcaoğlu yaptığı açıklamada, test amacıyla çalıştırılan kuru havuzun bölgeden geçen çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, çocukların sevinçle suyun içine koşmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti.

Park Yenikent’te yer alan kuru havuz sisteminin kapalı devre çalıştığını ve kullanılan suyun sürekli filtrelenerek yeniden sisteme kazandırıldığını kaydeden Amcaoğlu, bu sayede hem çocuklar için güvenli ve keyifli bir oyun alanı oluşturulduğunu hem de suyun gereksiz tüketiminin önüne geçildiğini vurguladı.

Park Yenikent’in henüz resmi açılışı yapılmadan çocuk sesleriyle dolduğunu belirten Amcaoğlu, “Bir parkın gerçek değeri; çocukların neşesiyle, ailelerin mutluluğuyla ve insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bugün gördüğümüz manzara, Park Yenikent’in kentimize ne kadar yakışacağının en güzel göstergesi oldu” dedi.