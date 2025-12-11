Gönyeli’de ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilerek tutuklanan H.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Salih Öztürk mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 30 Eylül 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğünde görevli polis ekibinin almış olduğu bilgi ışığında zanlı E.K'nin Gönyeli’deki ikametgâhında arama yaptığını,2 kilo 700 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 250 gram kokain,4 adet hassas terazi, bir adet öğütücü ve banka kartı bularak, emare aldıklarını kaydetti.

Polis, ele geçirilen emarelerin üzerinde yapılan parmak izi incelemesiyle ilgili sonuçların 7 Ekim 2025’te belli olduğunu, zanlı H.K'nin cam kavanozda, uyuşturucuların muhafazasında kullanılan naylon poşetlerde sağ ve sol el parmak izlerinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı H.K'nin 2 Aralık tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, H.K'nin Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu, uyuşturucuları E.K ile birlikte paketlediklerini ve 112 gram kenevir aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının üzerinde bulunan uyuşturucuyu Lefkoşa’dan bir şahıstan aldığını söylediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu meselesinden dolayı askıda davası ve 4 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.