-ÖZEL HABER

CTP Girne Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; KIB-TEK’e yakıt getirecek olan Yeni Yüzyıl isimli gemiye Hatay Limanı’nda el konulduğu iddiasının bulunduğunu ve bu durumun KKTC hükümetini de içine çeken bir krize dönüşebileceğini söyledi.

Talat açıklamasında, “Türkiye’de İçkale ve Güven Asfalt şirketlerine yönelik ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, rüşvet gibi iddialarla açılan soruşturma, öğrendiğimize göre bizdeki hükümetimsi yapıyı da içine çeken bir krize dönüşüyor. Soruşturma kapsamında ilgili şirketlerin sahiplerinin tutuklanması ve malvarlıklarına tedbir konulmasının ardından, KIB-TEK’e yakıt getirecek geminin de Hatay Dörtyol Limanı’nda durdurulduğu ve limandan çıkışına izin verilmediği bilgisi var. Anlayacağınız yine enerji arzıyla ilgili sıkıntı yaşanması riskiyle karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yakıt gemisinin İskenderun Limanı’nda bekletildiğini doğruladı. Paşa, “Gemide bulunan yakıtı TPIC (Turkish Petroleum International Anonim Şirketi) gönderiyor. Doğrudan İçkale firması ile bir anlaşmamız bulunmamaktadır. Türkiye ve KKTC arasında yapılan devletlerarası anlaşmaya göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da biz KIB-TEK olarak sadece yakıt ücretini ödüyoruz. Navlun Türkiye tarafından karşılanıyor. TPIC yetkilileri ile görüştük ve sorun olmayacağını söylediler” dedi.

Mevcut yakıt stoku hakkında da bilgi veren Paşa, “Şuan için 20 günlük yakıt stokumuz bulunmaktadır. Halkımızın içi rahat olsun” dedi.