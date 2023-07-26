GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Patlama nedeniyle 33 yaşındaki Şeref Uygun 8. Kattan aşağı atlayarak hayatını kaybetti. Olay nedeni ile binada bulunan diğer dairelerde maddi hasar meydana gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

“BİNA PROJESİNDE FIRIN VE GAZ İHTİYACINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”…

Gündem Kıbrıs ekibi olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Gündem Kıbrıs’a konuşan Döveç Grup Pazarlama Müdürü Redif Ekinci, çok üzücü bir olay yaşandığını kaydederek, “Olay polise intikal etti ve gerekli, araştırmalar yapılmaktadır. Bizim bu projemizde fırın ve gaz ihtiyacı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. O tüpün ne amaçla orada olduğu konusunu bilmiyoruz. Döveç Grup olarak bütün izinleri devletin belirlediği standartlarda gerçekleştirdik. Projede yangın detektörleri var. Bu sayede itfaiye çok hızlı bir şekilde müdahale etti” dedi.

“MEVCUT MERDİVENLER DUMAN İZOLASYONU YAPACAK ŞEKİLDE TASARLANDI”…

Binada yangın merdiveni olmadığı yönündeki basına yansıyan iddialara da yanıt veren Ekinci, “Yangın merdiveni dıştan değil içeridedir. Binanın merdivenleri bir yangın veya afet durumunda duman izolasyonu yapacak şekilde tasarlanmıştır. Konuyla ilgili haber servis edilirken başka bir projemizin görseli kullanılmıştır. Terrace Park kameralı ve güvenlikli bir sitedir” dedi. Yaşanan can kaybı nedeniyle üzüntülerini dile getiren Ekinci, en kısa zamanda patlama nedeninin aydınlatılmasını istediklerini söyledi.