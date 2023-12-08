Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu himayelerinde bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 09:30'da BRT merkez binası önünde start alacak. Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Gönyeli Çemberi güzergahını izleyerek devam edecek yarışçılar, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nu takip edip Serhatköy Çemberi'ne ulaşacaklar. Ardından çemberden geri dönüp, aynı güzergah üzerinden BRT merkez binasına ulaşarak başlangıç noktasında yarış sona erecek.

Yarış boyunca, bisikletli sporculara güzergah boyunca polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği kavşak ve çemberler, polis tarafından kapatılarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Sürücülerden ricamız, belirtilen tarihte bu güzergahı kullanacak olan araç sürücülerinin ve bisiklet yarışı izleyicilerinin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları. Yavaş seyretmek ve trafik işaretlerine uymak, etkinliğin sorunsuz ve güvenli bir şekilde geçmesine katkı sağlayacaktır.