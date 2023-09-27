Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Akrep olguları aktardı.

Polis, Alayköy’de bir su dağıtım firmasında çalışan zanlının 2023 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında pazarladığı damacana sularına karşılık müşterilerden aldığı 31 bin 465 TL parayı şirketine teslim etmeyip tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında da 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.