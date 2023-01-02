Pele'nin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi.

Yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu.

Vila Belmiro Stadyumu'na üstü açık tabutla getirilen Pele'nin naaşı, burada yarın sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kalacak.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Pele'ye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şimdiye kadar Pele'nin cenazesine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pele'nin cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Santos Kulübü Başkanı Andres Rueda'nın yanı sıra çok sayıda eski yıldız futbolcu katıldı.

FIFA Başkanı Infantino, Pele'nin oğlu Edinho'ya sarılarak aile bireylerine başsağlığı dileğinde bulundu.

PELE'NİN BAŞARI DOLU SANTOS YILLARI

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer ve yaşam bıraktı.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla binin üzerinde gole imza atan Pele'nin heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

Pele, takımıyla geçirdiği 19 yıl boyunca 10 eyalet ve 6 lig şampiyonluğu, ikişer Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa kazandı.

"Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin gol barajını aşan oyunculardan biri oldu.

Pele, 1363 maçlık kariyerine 1279 gol sığdırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmişti.

ÇAVUŞOĞLU, BREZİLYALI FUTBOLCU PELE'NİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.

Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu, "(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.