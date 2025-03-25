KKTC Ralli dünyasının başarılı sporcularından Zeki Demirdeş’in annesi, ülkemizin sevilen ve sayılan isimlerinden biri olan Pembe Demirdeş, hayatını kaybetti.

Pembe Demirdeş’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Pembe Demirdeş, Girne Türk Mahallesi’nde bulunan Yazıcızade Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Girne Zeytinlik Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.

Son yolculuğunda Pembe Demirdeş’i yanlış bırakmayan sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Pembe Demirdeş’in vefatının üçüncü günü nedeniyle ruhu için 27 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak.